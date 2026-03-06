6日14時現在の日経平均株価は前日比106.39円（0.19％）高の5万5384.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は626、値下がりは908、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を80.22円押し上げている。次いでＳＢＧ が36.10円、テルモ が25.27円、コナミＧ が22.23円、ソニーＧ が11.03円と続く。 マイナス寄与度は47.97円