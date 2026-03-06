2026年3月5日、香港メディアの香港01は、英国の警察が国家安全保障法違反の容疑で男3人を逮捕し、うち1人が労働党議員の夫だったと報じた。記事は、英国警察が4日、中国のためにスパイ活動を行った疑いで3人の男を逮捕したと紹介。英当局は3人の具体的な身元を公表していないが、英メディアの報道によると逮捕されたのは労働党のジョアニ・リード（Joani Reid）議員の夫であるデービッド・テイラー（David Taylor）氏（39）ら3人で