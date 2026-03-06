歌手のUA（53）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。同番組の感想に、番組MCを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」が恐縮する場面があった。同番組の「特選エンタ」のコーナーに登場したUAは、自身の大ヒット曲「情熱」への思いやカナダでの生活についてトークを展開。またスペシャルアレンジ版という「微熱」と「水色」の生歌唱を披露した。最後に出演の感想を聞かれたUAは、華丸・大吉の姿に「ホンモノ