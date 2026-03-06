俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われ、無罪を主張していた元映画監督の男に懲役8年の実刑判決が言い渡されました。元映画監督の榊英雄被告（55）は自身の立場を利用し、都内のマンションなどで俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われてます。榊被告は無罪を主張していましたが、東京地裁は6日の判決で、「被害者らが抵抗できない状態にあり、榊被告もそれを認識していた」として、準強姦罪の成立を認めました。その上で