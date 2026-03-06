井上尚弥―中谷潤人が5月2日・東京ドームで開催ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一戦・井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）が5月2日に東京ドームで開催されることが6日、発表された。日本ボクシング史上に残る歴史的ビッグマッチにボクシングファンも興奮が隠せない。井上尚弥VS中谷潤人――。日本ボクシングファンが待ち望んだビッグマッチがついに決まった。5月2日、東京ドーム。4団体統一王者の「モンスター」が、3階