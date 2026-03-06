昨日5日に発表された1か月予報によると、近畿の太平洋側では、向こう1か月は平年よりも晴れる日が多く、降水量は平年より少ない見込みです。2月下旬から3月初めのまとまった雨で、水不足の緩和された所もありましたが、再び、少雨となる可能性があります。また、近畿では、この先、気温は平年並みか高い見通しで、サクラの開花は平年より早い所が多くなりそうです。向こう1か月は雨が少ない予想水不足が広がるおそれ大阪管区気象