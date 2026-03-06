2週間予報によると、近畿の中部、南部では、今日6日の雨が収まったあとは晴れる日が多いでしょう。北部では、来週初めまで雨や雪が降りますが、その後は晴れる日が多くなる見込みです。気温は平年並みの日が多く、春らしい暖かさが感じられそうです。スギ花粉のピークは3月中旬まで続くため、花粉症の方は対策をしっかり行ってください。明日7日〜13日近畿北部は度々雨や雪中部・南部は晴れの日多い今日6日の夜に前線が近畿を