広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が６日、持ち味である積極性の継続を誓った。ここまでオープン戦は打率３割７分５厘、１本塁打、１打点と好調。相手投手の攻め方も変化球主体に変わり、難しさも感じているが、持ち味の積極性は変わらない。「プロなのでファーストストライクを見逃したら（甘い球が来づらい）というのがある。今までとあまり変わらずに。失敗を恐れず、全力でやりたい」。７日の中日戦はマツダでの