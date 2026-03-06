サッカーＪ１・Ｇ大阪は６日、ホームタウンである大阪・茨木市との包括連携協定に基づく事業の一環として、南茨木駅にコラボフラッグを掲出すると発表した。阪急京都線と大阪モノレールが交差する同駅は、多くのファンが本拠地・パナソニックスタジアム吹田に来場する際に利用する。計２１本のフラッグにはＧ大阪バージョンの「いばらき童子」や「茨木市ご当地モフレム」がデザインされている。