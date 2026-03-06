◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チェコーオーストラリア(6日、東京ドーム)チェコの2番手としてマウンドにあがったオンジェイ・サトリア投手が、3と2/3回を投げ無失点の好投を披露しました。前回大会では大谷翔平選手から三振を奪ったことで話題となったサトリア投手。チームは2回に先制する中、3回には豪快な逆転弾を浴びます。サトリア投手は続く4回の1アウト2塁の場面から2番手としてマウンドにあがりま