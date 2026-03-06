華やかなイメージで、かつては勝ち組ともいわれた「駐在妻」。しかし共働き世帯が多くなった今、約7割の駐在妻・夫が配偶者の赴任に伴い仕事を辞めている現実も明らかになった。キャリアに悩む人たちを支援できないか？仕事のブランクを“ブランクにしない”支援が中国で始まっている。■夫の海外赴任で2度の退職「アイデンティティーがなくなった」中国・北京に暮らす牧野さん（36）。2024年7月に夫の海外赴任に同行し、現在は1歳