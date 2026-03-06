日本相撲協会は6日、弟子の伯乃富士に暴力をふるった伊勢ケ浜親方（元横綱・照乃富士）が8日に初日を迎える春場所を休場すると発表した。この日、大阪市内で開かれた理事会で八角理事長（元横綱・北勝海）が休場させる措置を執ったと説明。佐渡ケ嶽広報部長（元関脇・琴ノ若）も「まだ調査の段階なので休場ということになります」と話した。伊勢ケ浜親方は2月下旬の酒席で伯乃富士に暴力をふるったことが発覚。相撲協会のコン