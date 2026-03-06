14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、ゲストとして岩瀬洋志、杢代和人、WATWINGの高橋颯＆福澤希空、石川愛大、さらにメインアーティストとしてDa-iCEのボーカル兼パフォーマー・SOTA HANAMURAの出演が決定した。【写真】花村想太も！TGC追加出演者が解禁岩瀬は「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期 NEXT部門」で1位を獲得。2位の杢代