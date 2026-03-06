チンアナゴの珍しい姿がSNSで話題を集めている。【映像】“謎のアーチ”に周囲が困惑する様子（実際の映像）投稿したのは、鳥取県立とっとり賀露かにっこ館（@kanikkokan）。水槽内で一匹のチンアナゴが見せた謎のアーチ姿を撮影し、Xに投稿した。頭と尾の両方を砂に潜らせている。顔を覗かせたチンアナゴに対し、周りのチンアナゴたちは、「お前何してんの？」と言わんばかりに見つめている。水槽に出現した謎のアーチの正体