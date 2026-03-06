大橋ジムなどは６日、「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」を５月２日に東京ドームで開催すると発表した。世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が世界ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（Ｍ．Ｔ）との防衛戦に臨む。ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）は世界ＷＢＣ同級３位の井岡一翔（志成）の挑戦を受け