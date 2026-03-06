パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するポルトガル代表MFヴィティーニャが、クラブからの退団を否定した。スペイン『AS』が伝えた。ポルトでプロキャリアをスタートさせたヴィティーニャは、2022年夏にPSGへステップアップ。卓越したボールコントロールと高水準のキック精度を生かした高いチャンスメイク能力を武器に昨季はクラブのチャンピオンズリーグ（CL）初優勝に貢献すると、今季もここまで公式戦37試合で6ゴール10アシスト