PayPayカードは、クレジットカード「PayPayカード」の2025年の純増数が290万枚を超えた。純増数は、各年12月末時点を比較した有効カードの枚数または契約数の増加数を意味する。 2025年12月末時点のカード発行枚数や契約者数について公表された主要各社の決算資料や公表数値をもとにPayPayカードが調べたところ、2025年は年間の純増数で業界トップクラスとなったことを発表した。