SNSで知り合った10代から20代の男女5人の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助や未成年者誘拐、窃盗などの罪に問われていた福島市の無職・岸波弘樹被告に対する判決公判が、きょう福島地裁郡山支部で開かれました。 【写真を見る】【裁判】「性的行為を期待し犯行繰り返す」少女などの自殺ほう助の男に実刑判決SNSで知り合った男女5人のうち4人が死亡の異常行為（山形） 裁判所は、懲役6年の求刑に対し、懲役5年の実刑判決を言い