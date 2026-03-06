北陸新幹線の敦賀・新大阪間のルートを議論する与党整備委員会は6日、今年初めての会合を開き、ルートについて今年7月までの今国会の会期中に決定することで合意しました。北陸新幹線の敦賀から新大阪までのルートをめぐっては、2016年に政府・与党が福井県小浜市から京都市を通る小浜・京都ルートでの着工を決めていますが、京都府内での地下水の問題や建設費の高騰などで着工の見通しが立っていません。維新側は小浜・京都ルート