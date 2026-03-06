去年１１月末に兵庫県姫路市のバーで、２０代男性を棒で殴ったりナイフで刺したりして重傷を負わせたとして、播磨エリアで活動する「トクリュウ」のメンバー７人が逮捕されました。兵庫県警が３月６日までに殺人未遂の疑いで逮捕したのは、加西市の無職・細川颯馬容疑者（２５）ら、１８歳から２５歳の男７人です。兵庫県警によると、細川容疑者らは去年１１月３０日午前６時半ごろ、姫路市魚町のバーで、そのバーを経営する