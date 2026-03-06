◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人(M.T)（2026年5月2日東京ドーム）ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同