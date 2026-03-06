第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。33年ぶり4回目の出場となる崇徳（広島）は大会初日の第3試合で八戸学院光星（青森）との対戦が決まった。藤本誠監督（46）は「最初の方が調整しやすいと思っていたので、早いうちに試合したかった。テストがきょう（6日）で終わるので、元通りの生活になる。大会初日なんでまずは体調をしっかり整えていこうと話したい」と19日に決まった初戦を見据えた。