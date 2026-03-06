◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神のディベイニー（パイレーツ）が6日のソフトバンク戦に「5番・三塁」で先発する。「三塁」で来日初スタメンとなる。これまでの対外試合は全て「遊撃」で先発出場。この日の試合前練習では、「三塁」でノックを受けていた。阪神のスタメンは以下の通り1（中）近本2（二）中野3（左）中川4（一）大山5（三）ディベイニー6（遊）小幡7（指）浜田