プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。◆過去の主な日本人同士の世界戦▽１９６７年１２月１４日・小林弘―沼田義明（