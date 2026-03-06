日本相撲協会は６日、大阪市内で理事会を開き、弟子の伯乃富士に暴行を働き、自ら報告して師弟で協会の事情聴取に応じた伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）について、大相撲春場所（８日初日、エディオンアリーナ大阪）では休場の措置がとられることが報告された。佐渡ケ嶽広報部長（元関脇琴ノ若）は「理事長からコンプライアンス委員会で調査中なので休場する、と説明があった」と理事会で八角理事長（元横綱北勝海）から話があ