６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）が出産。ドラマ公式Ｘでは撮影日の奇縁を明かしている。この日の「ばけばけ」では、いよいよトキが出産。ヘブン（トミー・バストウ）はお百度参りをして妻と子の無事を祈っていた。この願いが通じ、トキは無事に男の子を出産。ヘブンは感激し、改めて家族が増えた喜びを噛み締めた。だがここで問題となるのが戸籍。トキは日本人で、ヘブンは