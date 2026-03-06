セガ フェイブは3月6日より、「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」をローソン、ミニストップ、各種ホビーショップ等にて順次発売する。「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」は、エスターバニーたちの幼いころを描いた描き下ろしイラストをデザインに採用したグッズが、ハズレ無しの全6等級+ラストラッキー賞で登場する。発売日は3月6日。順次、ローソン、ミニストップ、