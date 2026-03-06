三井住友カードは5日、デジタル金融サービス「Olive」における新サービスを紹介するとともに、新CMを公開した。 Oliveはサービス開始から3年でアカウント数は700万を突破し、さらなる拡大に向けて矢継ぎ早にサービスを強化している。特に今回はPayPayとの協業にもとづく機能追加があり、直近の新サービスが解説された。Oliveの最新アップデートは、PayPayとの連携が注目。写真はOliveの新CMに出演する吉高由里子さん(中央)、津田篤