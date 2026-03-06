大人気極悪ド畜生スーパーヒーロードラマシリーズ「ザ・ボーイズ」より、ついに堂々の完結編となるファイナル・シーズン（シーズン5）日本語版予告編映像が公開された。ホームランダー、怖いって！ ﻿ 世界は、極悪非道なスーパーヒーローの頂点に立つホームランダーによって、気まぐれで自己中心的な支配が行われ