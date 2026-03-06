きょう正午すぎ、茨城県のひたちなか海浜鉄道湊線の車両と乗用車が接触しました。この影響で、ひたちなか海浜鉄道湊線は那珂湊と阿字ヶ浦の間で運転を見合わせていて、午後1時半ごろの運転再開を見込んでいるということです。警察とひたちなか海浜鉄道株式会社によりますと、車両には乗客乗員あわせて9人が乗っていましたが、乗用車の運転手含めてけが人は現在確認されていないということです。