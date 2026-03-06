消費税減税をめぐって自民党内で会合が行われ、「物価高対策にならない」などと減税への慎重論が相次ぎました。食料品の消費税ゼロや給付付き税額控除を議論する「国民会議」が先週立ち上がったのに合わせ、自民党もきょう午前、税制調査会での議論を本格的に始めました。自民党小野寺五典 税調会長「この小委員会の場で国民会議の進捗状況を報告しながら、皆様のご意見を伺い、今後、党内の議論の取りまとめの方向で意見交