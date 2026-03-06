アメリカのトランプ政権が新たに導入した関税をめぐり、民主党系の24州が「違法だ」として政権を訴えました。カリフォルニア州やニューヨーク州、オレゴン州など、民主党系24州の司法長官らは5日、トランプ政権が新たに導入した関税の差し止めを求める訴えを起こしました。関税政策をめぐっては、連邦最高裁が先月、「相互関税」を違法とする判断を示したことを受け、トランプ大統領が代替措置として別の法律を根拠に10％の関税を