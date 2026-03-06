シンガー・ソングライターの星野源（45）が、6日までに自身のXを更新。韓国の雑誌に掲載されたショットを公開し、反響を集めている。【画像】「誰かと思った！」デニムコーデ＆韓国メイクの星野源投稿で「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました！ぜひチェックしてくださいね」と呼びかけ。上下デニムにモードなジャケットをはおり、韓国風メイクを施した写真を公開。