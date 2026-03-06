ボクシング・スーパーバンタム級世界４団体統一王者の井上尚弥（３２）（大橋）が５月２日、東京ドームで中谷潤人（２８）（Ｍ・Ｔ）と防衛戦を行うことが６日、発表された。戦績は、井上尚が３２戦全勝（２７ＫＯ）で、中谷は３２戦全勝（２４ＫＯ）。無敗同士の強打者による夢の対決が、ついに実現する。中谷は同級で世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）１位で、国