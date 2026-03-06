◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチェコーオーストラリア（6日、東京ドーム）オーストラリア代表はWBC前に東京の府中市で合宿を行いました。2月19日には府中市立府中第八小学校をメンバーが訪問。子どもたちと時間を過ごしました。この試合にはその第八小学校の生徒120人を招待。試合前に生徒たちを見つけたオーストラリアの代表メンバーが手を振ると、子どもたちも選手の名前を叫びながら、プラカードや手