河南省鄭州市にある「中原異構人型ロボット4S店」は多くの来店者でにぎわっていた。同店は河南省初の人型ロボット専門4S店だ。中国新聞網が伝えた。同店では世界の主要な人型ロボット製品の展示・販売を行うほか、レンタル、専門メンテナンス、シーンに応じたカスタマイズ、ソリューションを提供しており、利用者の使用ハードルとリスクを大幅に下げている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）