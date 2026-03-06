絶版の希少モデル「サイノス」が注目の的にトヨタ博物館は2026年2月21日・22日にかけ、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された「第17回 Nostalgic 2days 2026（以下、ノスタルジック2デイズ）」にブース出展を行いました。ブースでは、かつてトヨタが販売していた2代目「サイノス コンバーチブル」が展示されました。どのようなクルマなのでしょうか。トヨタ博物館は愛知県長久手市にある博物館です。トヨタ自動車の創