プレキャンプ地の府中市から500人の小学生を招待、公式Xで感謝を綴る■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）豪州代表は6日、1次ラウンドプールCでチェコ代表と戦った。試合開始直後にオーストラリア代表の公式X（旧ツイッター）が更新され、球場に駆けつけた“特別な応援団”への感謝を綴った投稿に、日本のファンから「泣けてくる」「許可した学校も素晴らしい」と感動の声が広