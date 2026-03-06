栗山英樹元監督に感謝「WBCがなければ」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表は6日、豪州代表と戦った。試合前にはパベル・ハジム監督が取材に応じ、「WBCという舞台がなければ、私たちは何者でもありませんでした」と1人の日本人に感謝した。日本とチェコの野球の交流は2023年の前回大会以降急速に深まった。ロッテが提携したり、今オフには荻野貴司外野手（元ロッテ）、宇草孔基外野手（元広島）がチェコリ