福岡管区気象台は6日午前11時50分、福岡県福岡、北九州地方に強風注意報、福岡県に霜注意報をそれぞれ発表した。県内の雷注意報は解除。福岡、北九州地方では6日夕方から7日朝まで強風に、福岡県では7日朝は霜に対する農作物の管理にそれぞれ注意を呼びかけた。