加茂市は、急性大動脈解離と診断された藤田明美市長の手術が5日に行われ、無事に終了したことを明らかにしました。 藤田市長は、4日午後の市議会本会議に出席中、胸と背中の痛みを訴えて退席。その後、ドクターヘリで病院に搬送されました。検査の結果、急性大動脈解離と診断されたということです。 藤田市長は長岡市内の病院に緊急入院し5日に手術が行われ、午後6時ごろ終了したとの連絡が担当医から家族にあったとい