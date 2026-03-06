「夢グループ」所属の歌手保科有里（64）が6日までにXを更新。マスクをめぐる投稿の反響の大きさに驚きを見せた。保科は3日夜「新幹線にて。私の前の席のおじさんが5分に1回ものすごい咳をされてて、私の真後ろのかたじゃないから良いのですがちょっとドキドキしてます」と書き出した。続けて「マスクもせず、酎ハイとチョコレート食べてた『やすくして！』ならぬ『マスクして！マスクして!お願いよ、お願いよ!』とにか