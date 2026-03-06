弟子に暴力を振るった大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）を休場することが６日、決まった。日本相撲協会は大阪市内で臨時理事会を開き、副理事の選任などについて話し合われたが、その場で八角理事長（元横綱・北勝海）から伊勢ケ浜部屋の問題についても現状が報告された。佐渡ケ嶽広報部長（元関脇・琴ノ若）によると、八角理事長からは「調査の段階なので休場」との説明