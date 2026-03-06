◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）＝３月６日、美浦トレセン先行馬が少なそうなメンバー構成で展開のカギを握る１頭のステラスペース（牡３歳、美浦・武藤善則厩舎、父レイデオロ）は、角馬場からコースを２周。持続力を生かすスタミナ型だけに、武藤調教師は「うまく立ち回って後半にペースアップするタフな流れに持ち込みたい