◆オープン戦阪神―ソフトバンク（６日・甲子園）阪神の新外国人キャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）が、来日初めて三塁でスタメン出場する。２月の沖縄・宜野座キャンプから遊撃で日々練習。早出特守にも精力的に参加し、日本野球に慣れようと必死に取り組んできた。前日（５日）の全体練習はシートノックに入らず。この日の試合前練習では三塁のポジションでノックを受けた。小幡が遊撃で先発出場する。以下、