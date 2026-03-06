【モデルプレス＝2026/03/06】俳優・甲斐翔真が、デビュー10周年を記念したライブ「KAI SHOUMA Anniversary 10 YEARS」を2月27日〜3月1日にヒューリックホール東京で開催。4公演ともチケットは即完となり、盛り上がりの中幕を閉じた本公演の、最終公演の様子をレポートする。【写真】アミューズ俳優が豪華集結 20周年「ハンサムライブ」出演者の圧巻ビジュアル◆甲斐翔真「エグゼイド」主題歌・ワンオク楽曲など披露幕開きは、甲斐