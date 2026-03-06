【大腰筋の秘密】正しい歩き方が体力をどんどんアップさせる 筋肉が硬くなり、あちこちが痛むようになると、次第に動きがギクシャクしてきます。使える筋肉だけで帳尻を合わせるため、動きが制限されてしまうからです。 歩幅は狭くなり、スピードも落ち、股関節の下だけを動かした、トボトボとした印象になります。省エネと言えば聞こえはいいのですが、それでは筋肉に負荷がかからず、衰えていくのは避けられません。