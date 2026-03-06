「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）花巻東（岩手）は大会第２日第３試合で智弁学園（奈良）との対戦が決まった。佐々木洋監督は「智弁が強いと聞いていたいので。１１番（抽選の番号）だけは引いてくれるなと思っていたが。外してほしかった。落ち込んでいます」と頭を抱えて苦笑い。相手はドラフト候補の杉本真滉投手（２年）を擁する強豪で、打線も強力だ。くじを引いた元巨人・古城茂幸氏の次