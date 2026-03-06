歌手のUA（53）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。自身の大ヒット曲「情熱」への思いを語った。UAは1996年に、23歳で発売した「情熱」が大ヒットしてブレーク。1stアルバムは80万枚超を記録した。当時の心境について、UAは「一時期は、どこに行っても“情熱を歌ってほしい”っていうふうにおっしゃって」と、独特の口調で振り返った。そして「素直に受け止められなくて、自分の中の壁を越えることができな