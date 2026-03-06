北海道議会の自民党会派の政務活動費に違法な支出があったとして、札幌市民オンブズマンが返還させるよう道知事に求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は6日、一部の返還請求を命じた一審判決を不服とした知事の控訴を棄却した。